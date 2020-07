Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto rollt davon

Herbsleben (ots)

Am Sonntagabend machte sich ein Auto in der Pfarrgasse selbstständig. Gegen 19.30 Uhr rollte der Subaru, nachdem die Besitzerin ihr Auto abgestellt hatte, los und kollidierte mit einem geparkten VW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

