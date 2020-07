Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichen gestohlen

Bad Langensalza (ots)

Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, waren Kennzeichendiebe in Bad Langensalza aktiv. Der oder die Unbekannten stahlen die vordere Kenntzeichentafel, LSZ-SY111, eines Audi. Der Pkw war in der Käthe-Kollwitz-Straße abgestellt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 entgegen.

