Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss gestoppt

Mühlhausen (ots)

Gegen zwei Verkehrsteilnehmer gingen Polizisten am Sonntag in Mühlhausen vor. Gegen 20.20 Uhr stoppten die Beamten in der Brunnenstraße den Fahrer eines Klapprades. Dieses war nicht versichert, obwohl dies aufgrund eines verbauten Gashahns erforderlich gewesen wäre. Zudem verlief ein Drogentest bei dem 26-jährigen Fahrer positiv. Etwa zwei Stunden später kontrollierten Polizisten in der Bahnhofstraße einen Pedelec-Fahrer. Der 41 Jahre alte Mann hatte sein Pedelec ebenfalls nicht versichert. Außerdem stand auch er unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten beschlagnahmten Drogen, die sie bei ihm auffanden. Gegen die beiden Männer wird nun ermittelt.

