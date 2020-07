Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Portemonnaie auf Autodach vergessen und losgefahren - Zeugen gesucht

Straußberg (ots)

Nach einem Vorfall, der sich am Sonntagmittag auf dem Parkplatz des Affenwaldes in Straußberg ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise zu einem unehrlichen Finder. Eine Frau hatte ihr Portemonnaie, kurz nach 12.30 Uhr, auf dem Dach ihres Autos liegen lassen und war losgefahren. Als sie das Missgeschick wenig später bemerkte, wendete sie und fuhr zurück. Doch die Geldbörse war nicht mehr aufzufinden. Zeugenaussagen zufolge soll ein bislang unbekannter Mann das Portemonnaie an sich genommen haben und anschließend in seinem Auto davon gefahren sein. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Mann oder seinem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

