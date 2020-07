Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schnaps und Wein aus Angelvereinsgebäude erbeutet

Schönfeld (ots)

In Schönfeld im Kyffhäuserkreis drangen Unbekannte am vergangenen Wochenende gewaltsam in das Gebäude des Angelvereins ein. Der oder die Täter nahmen aus dem Gastraum Schnaps und Wein im Wert von mehreren hundert Euro mit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Wer hat den Einbruch bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

