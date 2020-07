Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike Fahrer vom Auto erfasst!

Nordhausen (ots)

Um 13:50 Uhr beabsichtigte ein 53-Jähriger E-Bike Fahrer die Straße in Bleicherode - Höhe des Kreisverkehrs an der TOTAL Tankstelle - zu überqueren. Die 39-Jährige Fahrzeugführerin eines VW missachtete am dortigen Fahrradüberweg die Vorfahrt und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Durch die schnelle Reaktion und einem gekonnten Sprung vom Zweirad rettete sich der Mann vor ernsthaften Verletzungen. Für das Fahrrad kam jede Hilfe zu spät. Es wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und beschädigt. Glück im Unglück!

