Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Keinen Lappen, kein Versicherungsschutz und geklautes Moped!

Nordhausen (ots)

Ein 15-Jähriger Mopedfahrer sollte am Samstag Abend gegen 20:40 Uhr in Bleicherode einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt anzuhalten, gab der junge Mann Gas und fuhr rücksichtslos durch die Ortschaft. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch gestoppt werden. Die Gründe seines Verhaltens offenbarten sich schnell. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An der Simson war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Zudem ist das Kleinkraftrad gestohlen.

