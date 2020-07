Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch Sportlerheim Woffleben!

Nordhausen (ots)

Am Abend des 03.07.2020 gegen 20:45 Uhr drang eine männliche Person gewaltsam in das Sportlerheim in Woffleben ein. Dabei wurde der Mann offenbar von einem aufmerksamen Bürger gestört und trat die Flucht mit dem Fahrrad in Richtung Ellrich an. Trotz sofortiger Verfolgung und dem Versuch ihn zu stoppen, entkam der Täter im Bereich der Baustelle in der Salzstraße. Zeugenhinweise werden von der Polizei entgegen genommen.

