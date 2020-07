Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Führerschein unterwegs!

Nordhausen (ots)

Weil am Samstag Nachmittag ein 64-Jähriger ohne Führerschein unterwegs war, wird nun gegen den Mann aus dem Landkreis Eichsfeld ermittelt. Gegen 14.25 Uhr stoppten ihn Polizisten des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Teichstraße in Niedersachswerfen. Seinen Führerschein musste er schon vor Jahren abgeben. Seither erlangte er keine gültige Fahrerlaubnis mehr.

