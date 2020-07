Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Eichsfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht

In Leinefelde, Liselotte-Herrmann-Straße, wurde in der Zeit vom 03.07. 2020, 20:30 Uhr bis zum 04.07. 2020, 11:30 Uhr, ein geparkter Pkw Daimler Benz, A-Klasse, an der Fahrertür (Delle/Kratzer) beschädigt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 04.07. 2020, 16:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Dingelstädt, Steinstraße. Eine offensichtlich unter Alkoholeinfluss (Test: 2,90 Promille) stehen- de 47-jährige Fahrerin eines Pkw Daimler Benz fuhr beim Abbiegen gegen ein Verkehrsschild. Es entstand geringer Sachschaden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell