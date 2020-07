Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradunfall

B 85 / Kyffhäuser (ots)

Am Samstag Nachmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der B 85 im Kyffhäuser ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 28 jähriger Kawasaki Fahrer verlor, aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve die Gewalt über seine Maschine und kollidierte in der weiteren Folge mit einer Steinmauer.

An dem Krad entstand ein Schaden von ca. 2.000 EUR die Schäden an der Mauer belaufen sich auf ca. 100 EUR. Glücklicherweise blieb der Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Die Feuerwehr bzw. der Umweltdienst musste die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen damit es aufgrund des Hohen Motorrad Verkehrsaufkommens nicht zu weiteren Folgeunfällen kommt. Aufgrunddessen kam es kurzzeitig zur Sperrung der Fahrbahn und Behinderung des Straßenverkehrs.

Die Polizei weist zum wiederholtem Male darauf hin, dass beim Befahren des Kyffhäusers die Motorradfahrer Vernunft walten lassen sollen! Die B 85 im Kyffhäuser ist keine Rennstrecke, auf der man seine Maschinen im Grenzbereich bewegen kann!

