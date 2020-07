Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchserie in Kleingartenanlage

Wiehe (ots)

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag (02.- 03.07.2020) kam es in Wiehe in der Kleingartenanlage "Abendfrieden" in der Trift zu mehreren Einbrüchen. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in die Gartenlauben bzw. Geräteschuppen ein und entwendeten in der Hauptsache Gartengeräte, Werkzeug und Propangasflaschen. Der Gesamtschaden beläuft sich hierbei auf mehrerer hundert Euro.

Die Polizei bittet hiermit die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftaten.

Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Kleingartenanlage verdächtige Wahrnehmungen bezüglich Personen- bzw. Fahrzeugbewegung gemacht? Wem wurden mehrerer Gasflaschen angeboten, ohne im Wechsel dafür andere mitzunehmen?

Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Artern unter der Tel. Nr. 03466-3610 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell