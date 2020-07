Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt - Drogentest positiv

Sondershausen (ots)

In Sondershausen konnte am 03.07.2020 in den Nachmittagsstunden bei einer Verkehrskontrolle in der Schachtstraße die 37-jährige Fahrerin eines Pkw Seat festgestellt werden, welche Schlangenlienen fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie unter der deutlichen Einwirkung berauschender Mittel stand und nicht mehr in der Lage war, dass Fahrzeug sicher zu führen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell