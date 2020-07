Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichenmißbrauch festgestellt

Sondershausen (ots)

Am 03.07.2020, 10:34 Uhr wurden Polizeibeamte in Sondershausen in der Bertha-von-Suttner-Straße auf ein Kleinkraftrad Rex aufmerksam und kontrollierten es anschließend. Hierbei wurde festgestellt, dass es aktuell nicht über den notwendigen Versicherungsschutz verfügt und zudem die angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Kleinkraftrad gehörten. Gegen den 36-jährigen Fahrer wurde Anzeige erstattet und die Weiterfahrt untersagt.

