Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unsichere Fahrweise bringt Polizei in Einsatz! Zeugen gesucht!

Artern (ots)

Am 03.07.2020 wurde der Polizei gg. 10:20 Uhr ein auffälliger Pkw Mitsubishi gemeldet, welcher auf der L1172 von Kalbrieth nach Artern fuhr. Der Fahrer überfuhr mehrfach die Mittellinie, so dass der Gegenverkehr ausweichen musste. Darüber hinaus wechselte er ohne ersichtlichen Grund die Geschwindigkeit und nahm in Artern einem anderen Pkw die Vorfahrt. Der 89jährige Fahrer konnte dann in Artern angehalten und kontrolliert werden. Bei der Prüfung wurden körperliche Mängel festgestellt, welche einer weiteren Prüfung bedürfen. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen. Der Dank geht an den Mitteiler! Es werden aber noch weitere Zeugen gesucht, denen der Mitsubishi- Fahrer ebenfalls mit seiner Fahrweise aufgefallen ist bzw. welche auf der Landstraße oder im Stadtverkehr ausweichen mussten!!!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

Polizeistation Artern

Telefon: 03466 3610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell