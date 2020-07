Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht

Ebeleben (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Samstag, 20.Juni. Ereignet hat sich der Unfall zwischen 10.30 und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Einkaufsmarktes in Ebeleben, in der Sondershäuser Straße. Dort wurde ein BMW 320d von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Dem Spurenbild zufolge und nach Auswertung der Videoüberwachung auf dem Parkplatz könnte auch ein Einkaufswagen den Schaden verursacht haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine ca. 50-60 Jahre alte Frau mit Brille und schulterlangen, braunen Haaren. Zur Unfallzeit trug sie eine 7/8 Hose, eine dunkle Jacke und weiße Turnschuhe. Sie hatte außerdem eine weiße Handtasche dabei. Ihr roter Pkw parkte unmittelbar neben dem beschädigten BMW. Sie verstaute während der Tatzeit ihren Einkauf im Auto. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden. Wer außerdem Hinweis zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell