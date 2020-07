Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlener Motorroller wieder aufgetaucht

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch fahndete die Nordhäuser Polizei nach einem blauen Motorroller, der in der Rautenstraße gestohlen worden war. Am Donnerstagabend entdeckten Passanten den Roller auf einem Parkplatz in der Neustadtstraße. Das Zündschloss war zerstört. Die alarmierten Polizisten sicherten Spuren am Zweirad und konnten es noch am Abend der glücklichen Besitzerin übergeben. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.

