Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld aus Tresorraum gestohlen

Leinefelde (ots)

Mehrere tausend Euro erbeuteten ein oder mehrere Täter am Donnerstag aus einem Kiosk im Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße. Sie nutzten vermutlich die kurze Abwesenheit der Verkäuferin zwischen 18 und 18.30 Uhr und betraten den Tresorraum. Dort entnahmen sie ihre Beute aus dem Safe. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu verdächtigen Personen zwischen 18 und 18.30 Uhr im Kiosk, im Kaufland, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

