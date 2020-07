Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nasse Straße wird zum Verhängnis, zwei Menschen verletzt

Obergebra (ots)

Zwei Insassen eines Renault Clio wurden bei einem Unfall am späten Donnerstagnachmittag in Obergebra verletzt. Der 20-jährige Fahrer befuhr gegen 18 Uhr die Landstraße von Sollstedt in Richtung Obergebra. Kurz vor dem Ortseingang Obergebra verlor er auf regennasser Fahrbahn, in einer Kurve, die Kontrolle. Der Clio überschlug sich mehrfach, ehe er zum Stehen kam. Der junge Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin hatten Glück und wurden nur leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro.

