Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped verschwunden

Nordhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der jugendliche Besitzer einer roten Simson, 225ADO, am Donnerstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, in Nordhausen. Als er sein Zweirad nutzen wollte, war es verschwunden. Unbekannte hatten es in der Nacht zum Donnerstag vom Parkplatz in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße gestohlen. Die Simson wurde beim Abstellen am Mittwoch, gegen 20.15 Uhr, mit einem Seilschloss gesichert. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell