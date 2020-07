Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall nach Vorfahrtsverstoß, eine Frau leicht verletzt

Sondershausen (ots)

Eine 57-jährige Eichsfelderin wurde bei einem Unfall am Donnerstagmorgen am Lohberg verletzt. Sie befuhr gegen 7.15 Uhr mit ihrem Astra den Lohberg stadteinwärts. An der Einmündung zum Jechaburger Weg stieß sie mit einem auf den Lohberg auffahrenden Toyota Ayga zusammen. Durch den Aufprall kollidierte der Astra in der weiteren Folge mit einer Hauswand. Der 25-jährige Fahrer hatte den vorfahrtsberechtigten Astra nicht beachtet. Die Frau im Opel erlitt einen Schock. Der Mann blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst barg das Auto der Frau. Gegen 9 Uhr war die Unfallstelle wieder frei befahrbar.

