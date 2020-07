Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartengrundstück von Dieben heimgesucht

Artern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag drangen Unbekannte in einen Bungalow auf einem Gartengrundstück an der B 86, Am Kressens Weinberg, ein. Nachdem der oder die Täter das Gartentor ausgehangen und die Jalousie vom Fenster zerstört hatten, hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in den Bungalow. Das Aufbrechen der Tür misslang offensichtlich. Im Bungalow wurde alles durchwühlt. Mit einem Rasenmäher und einem Kühlschrank verschwanden der oder die Einbrecher wieder. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro.

