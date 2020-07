Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Vereinsheim

Werna (ots)

Das Vereinsheim der Brieftaubenzüchter wurde zum Ziel von Einbrechern. Am Donnerstagmorgen entdeckte ein Verantwortlicher den Einbruch. Der oder die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so in die Vereinsräume. Gelohnt hat es sich nicht. Denn der oder die Unbekannten erbeuteten eine Geldkassette, in der sich ein geringer zweistelliger Geldbetrag befand.

