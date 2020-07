Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Was wollten die Männer im Kindergarten?

Mühlhausen (ots)

Zwei unbekannte Männer hielten sich am Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, widerrechtlich auf dem Gelände des Awo Kindergartens in der Schadebergstraße auf. Was die Männer dort wollten ist unklar. Bei Eintreffen der Polizei waren sie verschwunden. Eine Begehung des Kindergartens brachte keine Hinweise auf einen Einbruch. Die Verantwortliche erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter 03601/4510 zu melden. Sie waren ca. 30 bis 40 Jahre alt und trugen blaue Arbeitshosen und sollen Gegenstände über den Zaun gereicht haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell