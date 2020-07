Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mountainbike vor Einkaufszentrum gestohlen

Nordhausen (ots)

Eine Radfahrerin hatte ihr Mountainbike am Mittwoch nur 30 Minuten vor einem Einkaufscenter am Pferdemarkt abgestellt. Als er zum Fahrrad zurückkam, war es verschwunden. Der Diebstahl des mit einem Drahtseilschloss gesicherten Rades ereignete sich zwischen 14.50 und 15.20 Uhr. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein rotes Mountainbike der Marke Trek Superfly 7. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter 03631/960 entgegen. Über Hinweise zu einem Fahrraddiebstahl in Niedersachswerfen freut sich die Polizei ebenfalls. Das schwarz, orange E-Bike von Fischer klauten Unbekannte zwischen Sonntag 28. Juni und Mittwoch, 1. Juli von einem Grundstück in der Harzstraße. Das Herrenrad war an einem Fahrradständer mit einem Kettenschloss gesichert. Der Schaden wird auf ca. 1600 Euro geschätzt.

