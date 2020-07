Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tabakladen leer geräumt, Einbrecher kamen übers Dach

Mühlhausen (ots)

Der Tabakladen im Einkaufsmarkt im Papiermühlenweg war in der Nacht zum Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Sie gelangten gewaltsam durch das Dach in das Tabakgeschäft. Dort entnahmen sie Tabakwaren, Briefmarken, Wechselgeld und die Tageseinnahmen. Mit ihrer Beute im Wert von mindestens 15000 Euro verschwanden sie unerkannt. Sie hinterließen einen Sachschaden von ca. 5000 Euro. Am Vormittag hat die Kriminalpolizei Spuren am Tatort gesichert. Die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere Täter zwischen 22 und 7 Uhr agiert haben. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Kauflandes beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

