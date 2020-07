Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: SoKo übernimmt die Ermittlungen und hofft auf Zeugenhinweise

Worbis (ots)

Am Samstag, 27. Juni, gab es in Worbis einen Großeinsatz der Polizei. Ein 31-jähriger Mann war, gegen 10 Uhr, zunächst körperlich attackiert und dann, Zeugen zufolge, gezielt überfahren worden. (siehe OTS Pressemeldung vom 27. Juni, 15.31 Uhr). In der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen hat eine Sonderkommission die Ermittlungen hierzu übernommen. Das Ermittlerteam besteht aus Kriminalisten und wird von Beamten aus den Polizeiinspektionen unterstützt. Für die weitere Ermittlungsarbeit sind die Polizisten nun auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Wem ist am Samstagmorgen oder den Tagen zuvor ein blauer Audi A 3 aufgefallen und kann Hinweise zu diesem Fahrzeug geben? Als Tatfahrzeug kommt ein derartiger Fahrzeugtyp in Frage. Wer hat das Geschehen am Samstag im Hausener Weg, Industriestraße beobachtet und kann Angaben zu den Insassen im Fahrzeug oder dem Tatverdächtigen machen, der vor dem Überfahren das Opfer körperlich attackierte? Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen am Vormittag des 27. Juni in Tatortnähe machen oder an den Tagen zuvor? Gabe es möglicherweise an den Vortagen öffentlich ausgetragene Auseinandersetzungen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

