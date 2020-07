Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei im Eichsfeld kontrolliert... 42km/h war ein Autofahrer zu schnell

Küllstedt (ots)

Am Dienstag führten Polizisten der Polizei Heiligenstadt in Küllstedt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In der 90 minütigen Kontrollzeit hielten sich fünf Autofahrer nicht an die vorgeschriebenen 50 km/h. Ein 52-jähriger Eichsfelder in seinem Opel Astra durchfuhr die Ortschaft mit 92 km/h und hielt damit den Negativrekord. Ihn erwartet nicht nur ein hohes Bußgeld, sondern wird wohl auch einige Zeit zu Fuß unterwegs sein. Weitere sechs Autofahrer waren nicht angegurtet oder hatten nicht die erforderliche Ausrüstung im Auto. Die Polizei wird auch weiterhin derartige Kontrollen im Eichsfeld durchführen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell