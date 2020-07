Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorroller gestohlen

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch, zwischen 3 und 5 Uhr wurde ein Motorroller in der Rautenstraße gestohlen. Der blaue Roller der Marke Quingqi, Typ QM 50, R6 stand am Pflegeheim, gegenüber dem Treppenhaus. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Wer etwas beobachtet hat oder Personen kennt, die plötzlich solch einen Roller haben, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 03631/960 zu melden.

