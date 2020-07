Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gleich zwei Fahrräder gestohlen

Bad Frankenhausen (ots)

Ein Damen-, und ein Herrenrad stahlen Unbekannte in der Nacht von Montag zu Dienstag in der Kleinen Gasse. Die Räder standen unter einem Carport, auf einem umzäunten Grundstück. Um an die Räder zu gelangen, mussten der oder die Täter zunächst einen Zaun überwinden. Erbeutet haben sie ein Damencrossbike der Marke KTM, 28 Zoll in schwarz orange mit einem verstellbaren Lenkerkopf. Außerdem fehlte ein Herrencrossbike der Marke Technium, 28 Zoll in schwarz und hydraulischen Scheibenbremsen. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder wem sind Personen mit derartigen Rädern im Tatzeitraum aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

