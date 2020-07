Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Selbstgebasteltes Kennzeichn mit gestohlener Stempelplakette

Artern (ots)

Einer Streifenbesatzung fiel am Dienstagnachmittag in der Ritterstraße ein Renault Clio auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Polizisten fest, dass die angebrachte Stempelplakette gestohlen war. Der Renault selbst war nicht zugelassen. Die selbstgebastelten Kennzeichen wurden beschlagnahmt, gegen den Fahrzeughalter, ein 33-jähriger Mann aus Artern, wurde Anzeige erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

