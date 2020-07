Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto rollt gegen Laternenmast

Mühlhausen (ots)

Ein Laternenmast stoppte am Dienstag, gegen 19 Uhr, in der Ammerschen Landstraße einen führerlosen Fiat Ducato. Der 43-jährige Nutzer hatte das Fahrzeug auf dem Tankstellengelände abgestellt und es vermutlich nicht richtig gesichert. So rollte der Ducato los und stieß gegen den Masten. Der wurde leicht verbogen, am Ducato entstand ebenso leichter Schaden.

