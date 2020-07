Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann wehrt sich gegen Mundschutz und beleidigt Personal

Nordhausen (ots)

Obwohl ihn ein Mitarbeiter mehrfach auf den fehlenden Mundschutz hingewiesen hatte, betrat am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, ein 18-Jähriger einen Supermarkt in der Halleschen Straße. Im Markt geriet der angetrunkene Jugendliche mit dem Verkaufspersonal wegen des Mundschutzes in Streit. Es sollen Worte wie du Schlampe oder du Hure gefallen sein. Als er den Markt verließ, traf er auf die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten. Sie erstatteten Anzeige wegen Beleidigung und des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzes.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell