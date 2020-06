Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kradfahrer bei Unfall verletzt

Heldrungen (ots)

Ein 70-jähriger Kradfahrer wollte am Dienstag, gegen 12 Uhr, vom Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße auf die Straße auffahren. Er musste verkehrsbedingt warten, als eine Autofahrerin mit ihrem Pkw von der Bahnhofstraße auf den Parkplatz auffuhr. Sie erfasste den 70-Jährigen, der stürzte und zog sich eine Verletzung am Bein zu. Der Rentner kam ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell