Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad an Tankstelle gestohlen

Nordhausen (ots)

Zwischen 16 und 16.30 Uhr wurde am Montag, an der Tankstelle in der Parkallee, ein Fahrrad gestohlen. Bei dem Rad handelt es sich um ein weißes 26 Zoll Mountainbike, mit einer türkisfarbenen Aufschrift Bulls. Das Rad war neben dem Eingang zur Tankstelle abgestellt. Der Täter soll ca. 1.90m groß und schlank gewesen sein. Er hatte eine Glatze und trug ein rotes Oberteil. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

