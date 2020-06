Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger in Sportgeschäft

Nordhausen (ots)

Am Montag, zwischen 9.30 und 13.30 Uhr, stahlen Unbekannte zwei Geldbörsen in der Filiale eines Sportgeschäftes im Einkaufszentrum am Pferdemarkt. Die Geldbörsen der Mitarbeiterinnen waren in einem Aufenthaltsraum abgelegt. Nun erhoffen sich die Ermittler von der Videoüberwachung Hinweise auf den oder die Täter.

