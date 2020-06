Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlichen bedroht und geflüchtet

Mühlhausen (ots)

Zwei Jugendliche sollen am Montagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, An der Burg einen 16-Jährigen bedroht und sein Fahrrad beschädigt haben. Mit einem Stein in der Hand attackierten sie das Opfer verbal und hinderten es am Weitergehen. Die alarmierten Polizisten konnten die zwei 14-jährigen Tatverdächtigen nicht mehr antreffen. Das Fahrrad des Geschädigten wies Beschädigungen auf. Wer das Geschehen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden. Die Polizei hat Anzeige wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung und Bedrohung gegen die beiden namentlich bekannten Jugendlichen erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell