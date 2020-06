Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Handtasche vom Fahrrad gestohlen, Dieb entkommt

Sondershausen (ots)

Eine Schrecksekunde erlebte am Mittag eine Frau in Sondershausen. Die 60-Jährige war mit ihrem Fahrrad in der Frankenhäuser Straße am Edeka Markt unterwegs. Plötzlich griff ein unbekannter Jugendlicher zu und stahl der Frau die Handtasche vom Rad. Der ca. 16 Jährige flüchtete zu Fuß in Richtung Parkplatz. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen der Polizei blieb der Täter verschwunden. Er soll mit einem dunkelblauen T-Shirt und einer dunkelblauen, knielangen Hose bekleidet gewesen sein. Neben einer zweistelligen Bargeldsumme in der Geldbörse,erbeutete der Täter auch das Handy und den Wohnungsschlüssel. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

