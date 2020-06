Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlenen Hänger aufgefunden

Freienbessingen (ots)

Am Samstag klauten Unbekannte in Freienbessingen einen Anhänger (siehe OTS Meldung vom 28.6., 7.52 Uhr). Am Sonntagabend entdeckte der Bürgermeister nun das gestohlene Fahrzeug auf einem Feldweg, in der Nähe des Sportplatzes. Bis auf leichte Beschädigungen ist der Anhänger weiterhin nutzbar. Er wurde noch am Abend seinem Besitzer übergeben. Die Ermittlungen gehen indes weiter. Denn noch ist unklar, wer den Anhänger zum Feldweg bugsierte.

