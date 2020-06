Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen

Ellrich (ots)

Zwischen 16 und 17.30 Uhr beschädigten Unbekannte am Sonntag in der Benneckensteiner Straße ein geparktes Auto. Sie schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe des Mazda CX9. Gestohlen wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

