Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dachrinne von Kirche gestohlen

Mühlhausen (ots)

Obwohl die Polizei am Montagmorgen schnell zur Stelle war, konnten zwei Diebe in Mühlhausen entkommen. Sie hatten gegen halb sechs von der Divi Blasii Kirche, in der Johann-Sebastian-Bach Straße, ca. 6 m Kupferdachrinne abgeschraubt. Im Anschluss verstauten sie ihre Beute auf den mitgebrachten Fahrrädern und verschwanden. Zeugen beobachteten den Diebstahl und verständigten die Polizei, die nun auf weitere Zeugenhinweise angewiesen ist. Bei den Tätern soll es sich um zwei ca. 20 Jahre alte Männer, bekleidet mit dunkler kurzer Hose, gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell