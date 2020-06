Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gemälde bei Einbruch gestohlen, wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Am Wochenende 8. Mai bis 10. Mai drangen Unbekannte gewaltsam in ein Notarbüro in der Bahnhofstraße ein. Neben Bargeld und Desinfektionsmittel erbeuteten der oder die Täter auch ein Gemälde. Es handelt sich um ein Bild des Künstlers Kerwitz, mit dem Titel Wieder Mitten Drin. Es wurde im Querformat gemalt und umfasst die Größe 44,4 mal 59,5 cm. Der Wert des Gemäldes wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Wem wurde das Bild zum Kauf angeboten? Wer kann sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen melden sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960.

