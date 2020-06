Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heuballen beschädigt

Steinbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 26.06.2020, 9 Uhr und Sonnabend, 27.06.2020, 8 Uhr wurden auf den Wiesen in der Nähe der Wallfahrtskapelle Etzelsbach knapp 40 Heuballen durch Unbekannte beschädigt. In allen Fällen wurden die Netze durchschnitten bzw. zerrissen. Teilweise wurde dann das Heu auch verteilt. Einige Ballen lagen in einem angrenzenden Wassergraben. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen, den Schaden beziffern wir mit etwa 1000 Euro. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

