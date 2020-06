Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontscheibe eines Pkw beschädigt

Leinefelde (ots)

Am Sonnabend, dem 27.06.2020 zwischen 12 und 13 Uhr wurde an einem in der Einsteinstraße in Leinefelde parkenden schwarzen Skoda Octavia die Frontscheibe beschädigt. Es wurde ein Backstein auf die Frontscheibe geworfen, die dadurch splitterte. Weiterhin entstand noch Schaden auf der Motorhaube und an der Scheibe der Beifahrertür. Die aufnehmenden Beamten beziffern den entstandenen Schaden mit etwa 3000 Euro. Bisher gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Daher wird um Zeugenhinweise gebeten.

