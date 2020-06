Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike gestohlen, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Leinefelde (ots)

Die Polizei in Leinefelde sucht Zeugen zum Diebstahl eines E-Bikes. Das Rad wurde in der Nacht vom Sonntag, 21. Juni zum Montag, 22. Juni, in der Konrad-Martin-Straße gestohlen. Es stand im Hausflur, mit einem Fahrradschloss gesichert. Als die Eigentümerin das Rad am Montag, gegen 5 Uhr, nutzen wollte, war es verschwunden. Bei dem Bike handelt es sich um ein schwarzes Rad, der Marke Prophet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Leinefelde, unter der Telefonnummer 03605/5690, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell