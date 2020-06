Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden bei Parkplatzunfall

Artern (ots)

Einen Schaden von ca. 7000 Euro verursachte ein Autofahrer am Donnerstag, gegen 16.20 Uhr, in Artern. Der 57-jährige Fahrer wollte mit seinem Passat auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kachstedter Straße, ausparken. Hierbei touchierte er einen geparkten Passat. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell