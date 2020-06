Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beschädigungen im Dachstal

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht vom Mittwoch, 24. Juni, zum Donnerstag, 25. Juni, hausten Vandalen im Dachstal. Auf einem Forstweg zerstörten sie eine Wegschranke. Am Waldteich wurden vier Zaunsfelder beschädigt und auf dem Spektakelsweg ein Forstschild mit der Aufschrift Holzfällung geklaut. Das war noch nicht genug. Im Bereich des Dünkreuzes beschädigten die Unbekannten noch einen Zaun. Die Höhe des Schadens kann noch nicht genau gesagt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen am Mittwochabend Personen oder Fahrzeuge in den genannten Bereichen aufgefallen sind oder die Personen mit dem geklauten Schild gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

