Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer zerstört Musikinstrumente und Elektronik

Henningsleben (ots)

Kurz nach 16 Uhr brannte es am Donnerstag in der Hauptstraße. Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einem Anbau, in dem unter anderem Musikinstrumente lagerten, aus. Die Freiwilligen Wehren aus Henningsleben, Wiegleben und Bad Langsalza rückten an. Der 12-jährige Sohn des Hauseigentümers hatte das Feuer entdeckt und sich leicht an den Händen verletzt. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus, konnte dieses aber am Abend wieder verlassen. Noch ist die Brandursache nicht abschließend geklärt. Zeugenaussagen zufolge, soll der Junge vor dem Brand mit einem Feuerzeug hantiert haben. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 13000 Euro geschätzt.

