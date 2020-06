Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Marktleiter bewahrt Rentner vor finanziellen Schaden

Worbis (ots)

Der Marktleiter eines Einkaufsmarktes in Worbis wurde am Donnerstagnachmittag misstrauisch, als ein Rentner Google Play Gutscheine im Wert von 1000 Euro kaufen wollte. Er vermutete eine Betrugsmasche, in die der Rentner dabei war rein zu tappen. Die alarmierten Polizisten bestätigten die Vermutung. Der 81-jährige Mann sollte die Gutscheine gegen einen vermeintlichen Gewinn von über 39000 Euro eintauschen. Dank des Marktleiters behielt der Rentner sein Geld. Die Polizisten erstatteten indes Anzeige wegen des versuchten Betruges gegen Unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell