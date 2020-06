Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mühlhausen (ots)

Ein 48-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Wagenstedter Straße schwer verletzt. Der 48-Jährige aus Sondershausen befuhr die Straße aus Richtung Görmar kommend in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe der Forstbergstraße geriet er an den Bordstein und verlor die Kontrolle über sein Krad. Er kollidierte mit einem Baumstupf und einem Verkehrszeichen, bevor er auf dem Gehweg zum Liegen kam. Seine Maschine, eine Honda Hornet, musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell